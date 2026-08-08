Haberler Sarmaşık Şarkıcı Beyonce Türkiye’deki davalarını kazandı Şarkıcı Beyonce Türkiye’deki davalarını kazandı Dünyaca ünlü yıldız Beyonce adının Türkiye’de marka olarak tescil edilmesine karşı açtığı hukuk savaşını kazandı. Yargıtay’a taşınan 4 davanın 3’ünde haklı bulunan sanatçının ismi üzerindeki tesciller iptal edilirken, bir dosyada ise marka sahibi geri adım attı. HABER MERKEZİ









Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, adının Türkiye'de farklı kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesine karşı yıllar önce başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.

Yerel mahkemeler, üç davada sanatçıyı haklı bularak, dünya çapında tanınan bir ismin üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanılmasının hukuki koruma kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararlar, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.