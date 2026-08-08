Şarkıcı Beyonce Türkiye’deki davalarını kazandı

Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, adının Türkiye'de farklı kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesine karşı yıllar önce başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.
Yerel mahkemeler, üç davada sanatçıyı haklı bularak, dünya çapında tanınan bir ismin üçüncü kişiler tarafından marka olarak kullanılmasının hukuki koruma kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Kararlar, Yargıtay tarafından da onanarak kesinleşti.
'ÖN AD' SAVUNMASINA RET
Davaların birinde marka sahibi, "Beyonce" ifadesinin sanatçının yalnızca ön adı olduğunu, tek başına kullanıldığında doğrudan ünlü şarkıcıyı çağrıştırmayacağını savundu. Mahkeme ise bu savunmayı kabul etmedi.
Kararda, "Beyonce" isminin dünya genelinde doğrudan sanatçıyla özdeşleştiği, bu nedenle üçüncü kişiler tarafından marka olarak tescil edilmesinin hukuken korunamayacağı belirtildi.
Bir davada ise marka sahibi tescil hakkından feragat etti. Ancak marka tescilinin dava açılmadan önce gerçekleştirilmiş olması nedeniyle yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin Beyonce lehine karşılanmasına hükmedildi.