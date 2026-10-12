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Sardes’te Goran Bregovic rüzgarı

Sardes Antik Kenti’nde düzenlenen konserde dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregovic, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Sardes’te Goran Bregovic rüzgarı

ÜNLÜ besteci ve müzisyen Goran Bregovic, kendine özgü tarzı ve enerjik sahne performansıyla Sardes'in muhteşem atmosferinde adeta bir müzik ziyafeti sundu. Orkestrasının güçlü üflemeli çalgıları, dinamik vokalleri ve hareketli ritimleriyle harmanlanan Balkan ezgileri, antik kentin tarihi sütunları arasında yankılandı.

MÜZİK ZİYAFETİ YAŞANDI

BIRBIRINDEN güzel eserlerini Manisalılar için seslendiren Bregovic, dinleyicilere hem duygu dolu anlar yaşattı hem de temposu hiç düşmeyen şarkılarıyla binlerce müzikseveri coşturdu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sardes Antik Kenti, uluslararası bir müzik etkinliğine ev sahipliğine yaparken alanını dolduran vatandaşlar, Bregovic'in sahne performansına alkışlarıyla eşlik etti. Tarihin izlerini taşıyan antik kentte Balkan müziğinin ritimleriyle buluşan vatandaşlar, geceden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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