Altı Üstü İstanbul Cannes’da

ATV'NİN sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un genç başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarına katıldı. Cannes'da dünyanın dört bir yanından televizyon ve medya profesyonellerini bir araya getiren MIPCOM'da, "Altı Üstü İstanbul" uluslararası yolculuğunu sürdürüyor. Oyuncular Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem'in Cannes'a gelişi, fuar alanı ve Cannes'da ilgiyle karşılandı. Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, atv standında dünyanın farklı ülkelerinden gelen sektör çalışanları ve yabancı basın mensuplarıyla buluştu. Gerçekleşen röportajlarda dizinin karakterleri ve hikâyesi hakkında soruları yanıtlayan oyuncular, MIPCOM'un dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Kapkap ve İrem, diziyi yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti.