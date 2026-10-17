Müzisyen Olgun hayatını kaybetti

"İYİ Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü müzisyen Soner Olgun'dan acı haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü müzisyenin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. 67 yaşında hayata veda eden Türk müziğinin sevilen ismi Olgun, Ankara'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüştü.