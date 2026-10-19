‘Prenses Yıldız’dan 2 bin kişiye konser

YILDIZ Tilbe, hafta sonu Kıbrıs'taki lüks bir otelde sahne aldı. Yaklaşık 2 bin davetlinin katıldığı gecede sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, performansıyla büyük ilgi gördü. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden davetliler, adeta dev bir koro oluşturdu. Sevenlerinin coşkulu eşliğini hayranlıkla dinleyen Yıldız Tilbe, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konser sırasında bir hayranı, üzerinde "Princess" yazılı bir tacı Yıldız Tilbe'ye hediye etti. Tacı başına takan sanatçı, gecenin en renkli anlarından birine imza attı. Hayranlarının "Prenses Yıldız" tezahüratı ise geceye damga vurdu.