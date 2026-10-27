Gündoğdu’da unutulmaz gece

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, birbirinden özel sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Renkli konserlerle muhteşem sanat şölenlerinin yaşanacağı festivalin ikinci akşamında Gündoğdu Meydanı'nda sahne alan Derya Uluğ, güçlü sesi ve enerjik performansıyla İzmirli müzikseverlere sanat dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

1 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Sanatçı, "Canavar", "Hani" ve "Hadi Çal" gibi sevilen şarkılarını seslendirirken meydanı dolduran binlerce kişi de parçalara hep bir ağızdan eşlik etti. Hareketli şarkılarla coşan dinleyiciler, duygusal parçalarda ise sanatçıya eşlik ederek müzik şöleninin keyfini çıkardı. Sanatçının, İzmirli müzikseverlere özel hazırladığı repertuvarı dinleyiciler tarafından oldukça beğenilirken, konser boyunca renkli anlar yaşandı. Ünlü sanatçı, coşkuyla sona eren performansıyla İzmirlilerden tam not aldı. İzmir'de kültür ve sanat hayatına renk katan festival, konserlerin yanı sıra çeşitli etkinliklerle de sanatseverleri buluşturuyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi'nde Troya Epik Operası sanatseverlerle buluşurken, İzmir Devlet Tiyatrosu da tiyatroseverleri ağırlayacak. Kentin kültürel mekanlarında düzenlenecek sergiler ve atölyeler de ziyaretçilere farklı deneyimler sunacak. Festival, 1 Kasım'a kadar kente özel etkinliklerle devam edecek.