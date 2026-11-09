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Haberler Sarmaşık Adnan Saygun’da müzik şöleni

Adnan Saygun’da müzik şöleni

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Adnan Saygun’da müzik şöleni

İZMİR Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası, kasım ayının ilk konserinde dünyaca ünlü şef Howard Griffiths yönetiminde keman sanatçısı Soyoung Yoon'u İzmirlilerle buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, klasik dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuvarla Wolfgang Amadeus Mozart, Ignaz Josef Pleyel ve Benjamin Britten'in eserleri seslendirildi. Klasik dönem ve 20. yüzyıl gibi farklı dönemlerin müzikal anlayışlarını bir araya getiren repertuvar, dinleyicilere klasik müzik tarihinin farklı duraklarında yolculuk yapma fırsatı sundu.

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