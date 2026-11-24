Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Gümüldür Özdere Mandalina Festivali, üç gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Konserlerden çocuk etkinliklerine, yarışmalardan halk oyunları gösterilerine kadar pek çok etkinliğin gerçekleştirildiği festival, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gümüldür Eski Köy'de kurulan onlarca stant, ziyaretçilerin akınına uğrarken festival alanı müzik ve eğlenceyle şenlendi.

ŞEN'DEN TEŞEKKÜR

Festivalin ilk günü çocuk koşusuyla başladı. Yarışmaya katılan miniklere madalyalarını Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen verdi. Kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileriyle devam eden programda, En İyi Mandalina Üreticisi Yarışması'nda dereceye giren üreticiler de ödüllendirildi. Gecenin finalinde sahne alan Simge Sağın, sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı. Festivalin ikinci gününde Özdere Türk Halk Müziği Korosu seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Akşam saatlerinde ise sahne sırasıyla Ela Buldaş, Erdoğan Özsaygılı ve Mutlu Dindar'ın oldu. Festival, üçüncü gün düzenlenen müzik dinletisiyle sona erdi. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, festivalin ardından yaptığı açıklamada, üç gün boyunca hemşehrileriyle güzel anlar paylaştıklarını belirterek, "Bizimle birlikte bu coşkuya ortak olan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.