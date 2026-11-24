TELEVİZYON tarihine damga vuran fenomen yarışma Var Mısın Yok Musun, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 50. bölümüyle bu akşam, 51. bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de. Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor. Bu heyecana siz de ortak olmak istiyorsanız atv ekranlarını izlemeyi unutmayın.