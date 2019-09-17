Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu ve bu ünvana sahip ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı. Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu ve bu ünvana sahip ilk sporcu olarak tarihe geçti.

Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.