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Pınar 'da tamam

Pınar Karşıyaka'da DJ Kennedy tamam

24.09.2019, 12:34

Süper Ligi'nde sezon öncesi yeni transferlerden Tony Crocker'ın yaşadığı sakatlıkla arayışa giren Pınar , 6. yabancı olarak listesindeki eski oyuncusu 'le anlaşma sağladı.

Karşıyaka'da 2017-18 sezonunda görev yapan, takımdan ayrıldıktan sonra Avustralya'da Melbourne United ve İtalya'da Reyer Venezia formalarını giyen 29 yaşında, 1.98 boyundaki kısa forvet, 3 aylık kontratı kabul etti. Yuvaya dönen Kennedy, Karşıyaka'da daha önce ligde 15.6 sayı, 6.5 ribaund, 5.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti. Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde iddialı bir kadro oluşturan Karşıyaka, ligde yeni sezona cumartesi günü Teksüt Bandırma Basketbol deplasmanında başlayacak.

DHA

KSK'de Kennedy sesleri

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