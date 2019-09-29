Yine full çektiler

Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar tribünleri tamamen doldururken renkli görüntüler oluştu. Geçen sezonki derbide kalp krizinden ölen Koray Şener iki takım taraftarlarını tribünde birleştirdi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 52 bin 650 kapasiteli Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta tribünler tamamen doldu. Galatasaraylı taraftarlar dev statta oturacak koltuk bırakmazken maç boyunca takımlarına müthiş destek verip renkli görüntüler oluşturdu. Maçı 51 bin 663 biletli taraftar takip etti. Kendilerine ayrılan 2 bin 481 adet bileti satışa çıktığı anda tüketen Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini aldı.



DERBİDE İLKLER YAŞANDI



Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı. Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.



KARŞILAMA ALBAYRAK'TAN



Derbi maç öncesi protokol tribünün girişinde bekleyen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncuları sıcak bir şekilde karşıladı. Albayrak, otobüsün stada gelmesi sırasında otobüstekilere el salladı.



BAKANLAR DA MAÇI İZLEDİ



Derbi karşılaşmasını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da tribünde izledi. Derbi maçı ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Şenol Güneş ile Rumen teknik adam Mircea Lucescu da takip etti.



ŞENER UNUTULMADI



Fenerbahçeli taraftarlar derbi öncesinde Koray Şener pankartı açtı. Geçtiğimiz sezon TT Arena'da oynanan müsabakada kalp krizi geçirip hayatını kaybeden genç vatandaşımız için Sarı-kırmızılı taraftarlar da tezahüratlarda bulundu.



SEYİRCİ REKORU KIRILDI



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesinde iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Derbi maçı 51 bin 663 biletli seyirci izledi. Galatasaray rekoru resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



TERİM'E MASKELİ DESTEK



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti. Yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında cezası 3 maça inen Terim, derbide takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu maçla tamamlamış oldu. Ümit Davala aynı maçta 3 maç Hasan Şaş ise geçen sezon Başakşehir maçında 8 maç ceza almıştı. Galatasaraylılar Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü.



MARŞIMIZI OKUDULAR



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse ile Galatasaraylı futbolcu Babel, derbi öncesindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okudu. Kruse ve Babel, Türk futbolcularla İstiklal Marşı'na eşlik etti. Derbi maç öncesi Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkışı sırasında stat hoparlörlerinden Şampiyonlar Ligi marşı çalındı. Galatasaraylı oyuncular ısınma öncesi sahaya, "Anaların yüreğindeki ateş, terörü bitirecek" yazılı pankartla çıktı.



ASLAN'IN 5 YILLIK HASRETİ SÜRÜYOR



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kazanan çıkmayınca Cim-Bom'un rakibi önünde galibiyet hasreti de 10 maça çıktı. Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 18 Ekim 2014'te alan Cim-Bom o maçtan sonra Fenerbahçe'yi mağlup edememişti. 10 maçta rakibinden 3 yenilgi alan Galatasaray'ın beraberlik sayısı ise 7'ye yükseldi. Galatasaray- Fenerbahçe rekabetinde dün 390. randevu beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında 110 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 146-123, gol sayısında da 535-485 üstünlüğü bulunuyordu. Lig maçlarında Fenerbahçe 50, Galatasaray 33 galibiyet almıştı. Fenerbahçe'nin, son derbi galibiyeti iki sene önce Beşiktaş'a karşı gelmişti. Sarı lacivertliler bu süreçte 9 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçen sezon oynanan maçlar ise 2-2 ve 0-0'lık skorlarla bitmişti.



GENÇLER FARK ATTI: 5-2



Süper Lig'de dün gece oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi öncesi U19 Elit Gelişim Ligi'nde Galatasaray U19, Fenerbahçe'yi 5-2 mağlup etti. Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadelede sarıkırmızılı ekibin gollerini 37, 45 ve 64. dakikalarda Ercan Şirin, 58. dakikada Mustafa Fettahoğlu, 65. dakikada Erencan Yardımcı atarken, sarı-lacivertli ekibin sayıları ise 25. dakikada Muhammet Gümüşyaka'dan, 61. dakikada da Gülhan Üreyen'den geldi.



MEDYADAN BÜYÜK İLGİ



Karşılaşmaya basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu. 227 gazeteci ve 59 foto muhabiri olmak üzere derbi mücadelesini 286 basın mensubu takip etti. Fransa, Makedonya, İtalya, Hollanda, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 10 gazeteci de tribünde yer aldı.