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maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

22.10.2019, 16:59

bu akşam ile karşı karşıya gelecek. severlerin merakla beklediği maç için heyecan dorukta. Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusu taraftarlarca araştırılıyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte GS - Real Madrid maçına dair merak edilenler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubunda Real Madrid ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için nefesler tutuldu. ''Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, bugün 22:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek.

TARİH: 22.10.2019

SAAT:22:00

STAD: Türk Telekom Stadyumu

HAKEM: Daniela Orsato

YAYIN KANALI: Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

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