Galatasaray Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray bu akşam Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Futbol severlerin merakla beklediği maç için heyecan dorukta. Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? sorusu taraftarlarca araştırılıyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte GS - Real Madrid maçına dair merak edilenler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubunda Real Madrid ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maç için nefesler tutuldu. ''Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler... GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, bugün 22:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek. TARİH: 22.10.2019 SAAT:22:00 STAD: Türk Telekom Stadyumu HAKEM: Daniela Orsato YAYIN KANALI: Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. GALATASARAY - REAL MADRİD MUHTEMEL 11'LER: Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard