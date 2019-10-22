Göztepe’ye panzer

Hücum oyuncuları Eren Derdiyok ve Cameron Jerome’dan umduğunu bulamayan Göztepe yönetimi, 2. yarıda açılacak stadı etkili bir golcü ile süslemek için arayışlarına hız verdi. Başkan Mehmet Sepil, kısa süre sonra hizmete girecek stadınaçılışı için Stuttgart'ta forma giyen Alman Gomez'i İzmir'e getirmek için temasa geçti

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir yenilgisiyle yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, Ocak ayında açılacak ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Başkan Mehmet Sepil, ikinci yarıda hizmete girecek Gürsel Aksel Stadı'nı yıldız bir isim ile açmak için çalışmalara erken başladı.



AYRILMAK İSTİYOR



Gol yollarında bu sezon sıkıntı yaşayan ve golcüler Eren Derdiyok ve Cameron Jerome'dan umduğunu bulamayan Göztepe'de, Başkan Sepil bu sorunu aşmak için Alman yıldız Mario Gomez'in peşine düştü. Sepil, Almanya'da Stuttgart forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki yıldız golcüye menajeri kanalıyla ilk teklifini iletti.



MASAYA OTURACAK



Almanya'da mutsuz olan ve devre arasında ayrılmayı kafasına koyan Gomez'in de Sepil'in teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin bitecek olması transferi mümkün kılıyor. Futbolcuyla pazarlık masasına oturacak olan Sepil, Alman kurmaylarla da temasa geçecek. Teknik direktör Tamer Tuna da Gomez'in transferine onay verdi.



BEŞİKTAŞ'TA YILDIZLAŞTI



34 yaşına giren Mario Gomez, Süper Lig'e hiç de yabancı değil. 34 yaşındaki yıldız 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ta forma giyerken, performansıyla parmak ısırtmıştı. Gomez, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 41 resmi maçta 28 gol atıp, 5 de asist üretti. Alman panzeri, Bayern Münih, Wolfsburg ve Fiorentina'da da forma giydi



GOLCÜLER SUSTU ONLAR KONUŞTU



Süper Lig'de 8. haftayı Başakşehir yenilgisiyle kapatan Göztepe'de golcüler sınıfta kaldı. Ligde 8 haftada fileleri 7 kaz havalandıran İzmir ekibinde ileri uçta forma giyen yıldızlar henüz siftah yapamadı. Sezona G.Saray'dan transfer edilen Eren Derdiyok'u onbirde kullanarak başlayan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, yıldız oyuncunun kötü performansı sonrası ilk 3 hafta sonunda bu kez formayı önce Napoleoni'ye ardından Jerome'a verdi.

Napoleoni'yi Çaykur Rizespor maçında forvet olarak deneyen Tuna, son 4 maçta ise Jerome'a şans tanıdı. Ancak İngiliz futbolcu da geçen süreçte bekleneni veremedi. Jerome da rakip fileleri sarsma başarısı gösteremezken İzmir ekibinin attığı 7 gole savunma ve orta saha oyuncuları imzasını koydu. Savunmada forma giyen Alpaslan ve orta alandan Soner ve Napoleoni 2'şer gol kaydederken, yine defans hattında görev yapan Berkan ise 1 gol kaydetti.



YILDIZLAR FORMAYA HASRET KALDI



Göztepe'ye özellikle geçen sezon yaptıkları katkılarla ligde kalmasında rol oynayan yıldız oyuncular bu sezon yokları oynuyor. Sarı-kırmızılı ekipte 3. yılına giren Andre Castro ve Yasin Öztekin yedek kulübesine hapsolurken, Başakşehir karşısında sonradan oyuna girip varlık gösteremedi. Geçen sezon 1 gol atıp 9 asist yapan Castro ve attığı 8 gole karşılık 2 gol servisi yapan Yasin, son 5 dakika oyuna alınınca etkili bir performans gösteremedi.



TUNA'DAN DEĞİŞİM SİNYALİ



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, gol sorununa çareler arıyor. Ligde pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Göztepe'de hücum oyuncularının suskunluğu Tuna'yı düşündürürken, genç çalıştırıcı Eren Derdiyok ve son haftalarda kullanmadığı golcü Deniz Kadah'ı da bu haftaya hazırlıyor. Tuna'nın Jerome'un yerine bu kez Eren'i kullanmayı planladığı ve hafta sonuna kadar bu varyasyon üzerine çalışmalar yapacağı öğrenildi.



KEMAL ÖZDEŞ RAKİP OLUYOR



Göztepe'de pazar günü İzmir'de oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ederken, İstanbul ekibini çalıştıran teknik direktör Kemal Özdeş sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak. Geçen sezon Bayram Bektaş'ın istifasının ardından Göztepe'nin başına geçen ve ligde 8 maç görev aldıktan sonra olumsuz sonuçların ardından ayrılmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın başına geçen Kemal Özdeş, pazar günü İzmir'e bu kez rakip takımın teknik patronu olarak gelecek. Göztepe'de Andre Castro ve Cristian Titi ise görev almaları halinde eski takımları Kasımpaşa'ya bir kez daha rakip olacak.