UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Real Madrid, hazırlıklarını tamamladı.Futbol severler kritik maçın saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Real Madrid Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 283. karşılaşmasına çıkacak. Futbolseverler Real Madrid Galatasaray maçının saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlacağını merak ediyor. İşte Real Madris Galatasaray maçına dair merak edilenler...

REAL MADRİD GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

6 Ekim Çarşamba günü Santiago Bernabeu'da oynanacak ve saat 23:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY, AVRUPA'DA 283. KEZ SAHNE ALIYOR

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 282 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 109 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

6 Kasım Çarşamba günü saat TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcıları Thorsten Schiffner ve Marco Achmüller olarak açıklanırken dördüncü hakem ise Patrick Ittrich.



A Grubu üçüncü hafta maçında Real Madrid'i ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Bu skor sonucunda rakibimiz Real Madrid, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü hafta sonunda 4 puanla ikinci sırada yer alırken; takımımız 1 puan ile dördüncü sırada bulunuyor.

Takımımız, Real Madrid karşılaşması ile Şampiyonlar Ligi'nde 171. maçına çıkarken; İspanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 265. kez sahaya çıkacak.



Galatasaray ile Real Madrid daha önce 8 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde takımımız, 25 Ağustos 2000 tarihinde oynanan Süper Kupa finali dahil olmak üzere 3 kez rakibine üstünlük kurarken Real Madrid 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.