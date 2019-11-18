Aslan saldırıyor

Sarı-kırmızılılar Gent’in Kanadalı oyuncusu Jonathan David’i gündemine alırken, Rus kulüplerinin de istediği Onyekuru Galatasaray’a çok yakın

G.Saray devre arası transfer çalışmalarına hız verirken iki yıldız ismin sarı-kırmızılı ekibe çok yakın olduğu konuşuluyor. Belhanda'yı kadroda düşünmeyen Aslan'ın Gent'in Kanadalı oyuncusu Jonathan David'i gündemine aldığı bildirilirken henüz 19 yaşında olmasına rağmen Belçika Ligi'nde fırtınalar estiren 10 numara için görüşmeler hız kazandı. Teknik direktör Fatih Terim'in "Eğer riske gireceksek, böyle bir oyuncu transfer ederek riske girmeliyiz" raporu verdiği konuşulurken pek çok Avrupa devinin oyuncunun peşinde olduğu öne sürüldü. Bu arada Cim Bom'un Ocak ayında kiralama formülü ile yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'ya, Lokomotiv Moskova ve CSKA Moskova kulüpleri de talip oldu.

AZ FORMA GİYEBİLDİ

15 milyon euro bonservis bedeli ile Monaco'ya transfer olmasına karşın Fransız ekibinde 4 maçta sadece 160 dakika forma giyebildiği için Ocak ayında ayrılık planları yapan Onyekuru ise tercihini menajerine iletti. Onyekuru, menajeri William D'avila ile görüşerek devre arasında eski takımı Galatasaray'a gitmek istediğini ifade etti. Onyekuru, "Kariyer planlarımda Rusya yok. Galatasaray bu transferi gerçekleştirir, Monaco ile anlaşır ise hiç düşünmeden eski takımıma dönerim" dediği öğrenildi.



NZONZİ KALACAK

GALATASARAY'DA kiralık olarak forma giyen Roma oyuncusu Steven Nzonzi'nin bir sezon daha sarı kırmızılı takım kadrosunda olacağı iddia edildi. TuttoMercatoWeb sitesinin haberine göre başarılı oyuncu, gelecek sezon Galatasaray forması giymeye devam edecek. Galatasaray yapılan anlaşmaya göre bu kez Roma'ya 500 bin euro kiralama ücreti ödeyecek. Steven Nzonzi bu sezon Galatasaray ile 12 maçta sahaya çıkarken, bu resmi müsabakalarda 1 asist kaydetti.