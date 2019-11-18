Manisa koşar adım

İlk devresi golsüz sona eren mücadelede penaltıdan Nizamettin’in ve Sinan’ın golleri ile gülen siyah-beyazlı takım, zirvedeki yerini korurken, TFF 1. Lig ışığını yaktı

2. Lig Beyaz Grup'ta yolunda doludizgin ilerleyen lider Manisa FK kritik Yeni Çorumspor deplasmanından da zaferle dönüp 1. Lig ışığını yaktı: 0-2. 3. dakikada gelişen Çorum atağında Mikail sağ kanattan ceza sahasına girdi, şutunda araya giren Salih Zafer meşin yuvarlığı kornere gönderdi. 10'de Zahit'in arapasına Serdar araya giren defans tehlikeyi önledi. 16'da Oğuz, çalımlarla rakip ceza sahasına yaklaştı, şutunda top üst direkten döndü. 43'te Ferdi'nin ortasında Mikail'in şutunu kaleci Ömer kornere çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

SİNAN PERDEYİ KAPATTI

Mücadelenin 49. dakikasında Mehmet Yılmaz'ın ortasında Ferhat, topu Serdar'a bıraktı. Serdar'dan önce kaleci Onur topa sahip olarak mutlak bir golü önledi. 58'de Çağrı ceza sahası içinde Osman tarafından düşürüldü, maçın hakemi Hasan Kaçar pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 59'da penaltı atışında topun başına geçen Nizamettin meşin yuvarlığı ağlara bıraktı: 1-0. 78'de Mehmet Yılmaz'ın ortasında Erhan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 85'de Çağrı'nın pasında topa dokunan Sinan Kurumuş, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Geride kalan dakikalarında başka gol olmadı Manisa FK bayram yaptı.



KADROYU BOZMADI

MANİSA FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, geçen hafta Afjet Afyonspor karşısında sahaya sürdüğü 11'i değiştirmedi, Yeni Çorumspor maçına aynı kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda, sakatlıkları süren Volkan Okumak ve Dilaver Güçlü kadroya alınmadı. Ertekin, 18 kiyilik kadroda tek değişiklik yaptı, kaleci Yusuf Balcıoğlu'nun yerine yedek kulübesinde diğer kaleci Anıl Atağ'ı oturttu.



CÜNEYT HASÇELİK