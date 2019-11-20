  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Menemen’de moda Selmani

Menemen’de moda Selmani

Menemen’de moda Selmani
Giriş Tarihi: 20.11.2019

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren 'da, Arnavut kalecisi 'ye İtalyan kulüpleri kanca attı.

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri kanca attı. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi. İki kulübün Ocak ayında Menemenspor'la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in Selmani için sezon sonu ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı. Ancak kurmayların devre arasında kalecilerini satmayı düşünmediği öğrenildi.

TAKIMIN BANKOSU OLDU

Sarı-lacivertlilere sezon başı Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı. Genç eldiveni Türkiye'den bir çok Süper Lig kulübü yakın markaja aldı. Trabzonspor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor gibi ekipler Selmani'yi yakından takip ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de moda Selmani haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN