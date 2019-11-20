Menemen’de moda Selmani

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri kanca attı.

TFF 1. Lig'de son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde edip tırmanışını sürdüren Ekol Göz Menemenspor'da, Arnavut kalecisi Gentian Selmani'ye İtalyan kulüpleri kanca attı. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki kaleci için Torino ve Lecce'nin devrede olduğu öğrenildi. İki kulübün Ocak ayında Menemenspor'la resmi görüşmede bulunacağı ifade edilirken, kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin'in Selmani için sezon sonu ciddi bir bonservis bedeli belirleyeceği vurgulandı. Ancak kurmayların devre arasında kalecilerini satmayı düşünmediği öğrenildi.



TAKIMIN BANKOSU OLDU



Sarı-lacivertlilere sezon başı Laci takımından transfer olan Selmani, 11 maçın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Arnavutluk Milli Takımı'nda da görev yapan genç eldiven, EURO 2020 eleme maçlarında sürekli ülkesinden davet aldı. Genç eldiveni Türkiye'den bir çok Süper Lig kulübü yakın markaja aldı. Trabzonspor, Denizlispor ve Çaykur Rizespor gibi ekipler Selmani'yi yakından takip ediyor.