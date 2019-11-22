Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray Medipol Başakşehir karşılaşacak. Bu maçla 23. kez karşı karşıya gelecek olan takımların taraftarları heyecanla kritik maçı bekliyor. Peki Galatasaray Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?Muhtemel 11'ler kimler? İşte merak edilenler...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Futbolseverlerin maç için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki Galatasaray Medipol Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçın muhtemel 11'leri kimler? İşte merak edilenler... GALATASARAY MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasar Medipol Başakşehir maçı bugün saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Adem Büyük Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli