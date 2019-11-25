TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u Okan Derici ve Kemal Rüzgar'ın golüyle 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı
TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İzmir ekibinin gollerini 29'uncu dakikada Okan, 88'inci dakikada Kemal kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 10 puana ulaşıp 16'ncı sıraya yükseldi, Boluspor ise 10 puanla 14'üncü sırada kaldı.
Altınordu nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.