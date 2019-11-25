Altınordu nihayet

TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u Okan Derici ve Kemal Rüzgar'ın golüyle 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı

TFF 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırdı. İzmir ekibinin gollerini 29'uncu dakikada Okan, 88'inci dakikada Kemal kaydetti. Bu sonuçla Altınordu 10 puana ulaşıp 16'ncı sıraya yükseldi, Boluspor ise 10 puanla 14'üncü sırada kaldı.