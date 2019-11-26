Akhisarspor nefes aldı

TFF 1. Lig'de, Ege derbisinde 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı Burhan Eşer'in golleriyle 2-1 yenen Akhisarspor 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.

TFF 1. Lig'de, Ege derbisinde 1-0 geriye düştüğü maçta Altay'ı Burhan Eşer'in golleriyle 2-1 yenen Akhisarspor derin bir nefes aldı. Ligde 3 maç sonra kazanan yeşil-siyahlılar, 21 puana yükselip yeniden şampiyonluk potasına girerken, sakatlıktan dönüp formasına kavuşan kral Burhan, attığı gollerle takıma hayat vermeye devam ediyor. 34 yaşındaki tecrübeli hücum oyuncusu Burhan Eşer, sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor ve Erzurumspor BŞB maçlarında forma giyemedi, Akigolar iki maçta da berabere kalarak 4 puan kaybetti. Milli arada iyileşen ve Altay karşılaşmasıyla sahalara çıkan Burhan'ın, dönüşü de muhteşem oldu.



TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU



9 maçta 4 golü bulunan ve Cikalleshi'yle birlikte takımın en golcü ismi olan tecrübeli Burhan Eşer, attığı 2 golle Altay'ı yıkan isim olurken, tribünlere bayram yaşattı, 6 gole ulaştı. Akigolar, Burhan'ın gol attığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, hanesine 9 puan yazdırdı.

KENAN MOLLA