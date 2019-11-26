Beşiktaş’ın avantajı İstanbul

Süper Lig'de haftayı İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle kapatan ve seriyi 4 maça çıkaran Beşiktaş, 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alırken önündeki 6 haftalık süreçte İstanbul'da oynamanın avantajını yaşayacak.

Süper Lig'de haftayı İttifak Holding Konyaspor galibiyetiyle kapatan ve seriyi 4 maça çıkaran Beşiktaş, 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer alırken önündeki 6 haftalık süreçte İstanbul'da oynamanın avantajını yaşayacak. Siyah-beyazlılar, seyahat yorgunluğu yaşamayışını avantaja çevirerek zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor. Kara Kartal, 13. haftada ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladıktan sonra 14. hafta deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 15. hafta BTC Turk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan ekip, 16. hafta oynanacak derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk yarının son ve 17'nci haftasında ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.



MAÇIN HAKEMİ JORGJİ



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın S.Bratislava ekibiyle oynayacağı maçı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.