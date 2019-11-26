Denizlispor’un Polonya’lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski’nin ‘Michalina’ isimini verdikleri kız çocuğu dünyaya geldi. Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti.
Yeşil-siyahlı Polonya'lı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ve eşi Klaudia'nın 'Michalina' isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Denizlispor Kulübü futbolcunun mutluluğunu paylaşarak, "Radoslaw ve Klaudia'yı tebrik eder, Michalina'ya sağlıklı, uzun ömürler dileriz" ifadelerini kullandı.
Taraftarlar ise futbolcuyu tebrik etti.
Radoslaw Murawski Denizlispor’un orta saha oyuncusu baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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