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’da şok iddia

Akhisarspor’da şok iddia
Giriş Tarihi: 27.11.2019

1. Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Akhisar’da, 10 yıldır başkanlığı sürdüren ’in görevi bırakacağı haberi deprem yaşattı

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geçen Akhisarspor'da, başkan Hüseyin Eryüksel'in görevi bırakacağı iddia edildi. Yeşilsiyahlılarda 10 yılı aşkın süredir başkanlığı yürüten Eryüksel, takımın son maçlarına gelmedi. Hafta içi antrenmanları takip eden Hüseyin Eryüksel, maçları ise izlemedi. Taraftardan geçen sezondan bu yana tepki gören Eryüksel'in görevi, mevcut yönetiminden Fatih Karabulut'a devredeceği belirtildi.

SÜPER LİG'E ÇIKARMIŞTI

Akigo, Eryüksel yönetiminde tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkıp 7 yıl düşmeden mücadele ederken 2 Türkiye Kupası kazandı, 2 Süper Kupa finali oynadı. Akhisar, 2018 yılındaki finallerde Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanmayı başardı. 31 Mart'taki son yerel seçimlerde belediye başkanlığına da aday olan Eryüksel, Besim Dutlulu'yla girdiği yarışı kaybetti. Takım Süper Lig'den düştükten sonra Dutlulu ile Eryüksel'in arası açılırken kulübün camiaya tarihi ve yeri ilan edilmeden sessiz sedasız kongreye gitmesi eleştirildi.

TARAFTARLAR ERYÜKSEL'E ÇOK TEPKİLİ

Akhisarlı taraftarlar, geçen sezon Süper Lig'den düştükten sonra başkan Hüseyin Eryüksel'e şeffaf olmadığı, kulübün maddi durumunu paylaşmadığı için tepki gösterdi. Eryüksel çevresine ayrılacağını söyledi.

KENAN MOLLA

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