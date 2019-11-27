Altay servet istedi

Galatasaray, kadrosuna katmak istediği 16 yaşındaki Kazımcan Karataş için 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkardı, İzmir ekibi Altay ise ‘3 milyon Euro’ dedi.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'ın 2003 doğumlu genç oyuncusu Kazımcan Karataş için Galatasaray kesenin ağzını açtı. İstanbul ekibinin resmen talip olduğu 16 yaşındaki forvet için 1.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise pazarlık masasına 3 milyon Euro'dan oturduğu ve genç futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay istediği bildirildi. Altay ve Galatasaraylı kurmayların ilerleyen günlerde Kazımcan Karataş için tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, Ocak ayında bu transferi bitirip genç futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu, ancak Altay yönetiminin de kendi şartlarından taviz vermeyerek hem kulüp hem de oyuncunun geleceği için en iyi kararı vermenin peşinde olduğu bildirildi.



BAŞKA TEKLİFLER DE VAR



Yıldız oyuncuya ayrıca yurt dışından da transfer teklifleri var, 18 yaşının altında olduğu için transferi gerçekleşemiyor. Öte yandan üst üste aldığı 4 mağlubiyetle önce şampiyonluk sonra Play-Off yarışından kopan Altay'da yönetimden teknik heyete güvenoyu çıktı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve sportif direktör Özden Töraydın, geçen sezondan bu yana dümende olan teknik direktör Karafırtınalar'ın görevinin başında kalmasına karar verdi.



112 MAÇTA 56 GOL ATTI



ALTAY alt yapısında yetişen ve bu sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Kazımcan Karataş zaman zaman A Takımla da idmanlara çıkıyor. 16 yaşındaki genç futbolcu alt yapı kategorilerinde forma giydiği 112 karşılaşmada 56 kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi. Kazımcan üç kez de U17 milli takım formasını giydi.