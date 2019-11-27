Kadınlar da basarır

İzmir’deki tek kadın off-road pilotu Sena Çivi, “Zaman zaman frenim patlıyor, takla atıyorum ama bu sevdadan asla pes etmiyorum” diyor

İzmir'de yaşayan tek kadın offroad pilotu Sena Çivi (22), offroad'un erkek sporu olarak algılandığını belirterek, "Zaman zaman frenim patlıyor, takla atıyorum, aracımı yan deviriyorum ama pes etmiyorum. Sürüşünüze güveniyorsanız ve pratik çözümler üretebiliyorsanız direksiyon başına geçince kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" dedi. İzmir Ekonomi Üniversitesi mütercim-tercümanlık bölümü son sınıf öğrencisi Sena Çivi, derslerinden geriye kalan zamanlarda profesyonel olarak ulusal yarışlara katıldığını belirterek, "Babam ve ağabeyim gibi bir aile geleneği haline gelen bu sporla ilgileniyorum. Off-road yarışlarına 4 yıl önce pilot olarak katıldım. Aracımın bozulduğu, takla attığım ve frenimin patladığı çok oldu. Bir kere uçurumdan aşağı uçmamak için tepeye çıktım ve aracı yan devirdim. Bu spor zor ama adrenalini oldukça yüksek ve keyifli olduğu için her şeye değer" dedi.



HERKES BUNU YAPABİLİR



TÜRKIYE'DE off-road denince kadın pilot sayısı parmakla sayılacak kadar az olduğunu söyleyen Sena, "Bu spor bir erkek sporu olarak görülüyor. Bu algının değişmesi gerekiyor. Sürüşünüze güveniyorsanız ve pratik çözümler üretebiliyorsanız direksiyon başına geçince kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.



"TAVSİYE EDERİM"



Bu spora ağabeyi sayesinde başladığını söyleyen Sena Çivi, "Ağabeyim Denizli'deki ilk off-road kulübünü kurmuştu. Onunla birlikte ulusal yarışlara katılıyordum. Sonrasında offroad aracımızla babamla birlikte yarışlara katılmaya başladık. Daha sonra co-pilotluktan pilotluğa geçmek istediğime karar verdim. 4 yıl önce ilk defa tek başıma pilot olarak yarışlara katılmaya başladım. Yarışlarda kesinlikle iddialıyım. Bundan sonra mesleğimin yanında bu sporu hobi olarak ilerletmeyi düşünüyorum. Bu sporu kadınlara da tavsiye ederim çünkü adrenalini bambaşka" dedi.