Saltanat bitsin

Teknik Direktör Feyyaz Uçar Yeni Asır’a konuştu. Uçar, “Türk futbolu, Avrupa’da artık başarısı olmayan, hiç oyuncu yetiştirmeyi düşünmeyen ve ekonomik anlamda iflas etmiş üç büyüklerden kurtulmalı” dedi

HAFTAYA BAKIŞ - ŞENOL KANTÜRK

Hocam bu sezon üç büyükler dökülüyor. Anadolu'dan bir takım şampiyon olur mu?

"Türk futbolunun kurtuluşu isimleri gereksiz şekilde büyütülmüş, büyüklükleri tartışılan, Avrupa'da hiçbir sportif başarısı olmayan Üç Büyükler'den vazgeçilmededir. Yetiştirmeyi hiç düşünmezler, futbolcu ithaliyle isimlerini sürdürüyorlar ama sonunda denizin sonu göründü, mali yönden batmış durumdalar. Anadolu Takımları da artık mali disipline önem verdikleri için onlarla rahat rahat boy ölçüşüyorlar. Bu sezon dilerim onların sezonu olur. Her zaman ehliyetine inandığım Rıza hocam (Çalımbay) Sivasspor ile müthiş işler yapıyor. Trabzonspor, ya da Malatyaspor ve Alanyaspor geldiler, gelmeye de devam edecekler."



İNŞALLAH ANADOLU KAZANIR



"İnşallah bu sezon ayaklarını yorganlarına göre uzatan Anadolu takımlarından biri şampiyon olur. Ben buradan hem Anadolu'da yaşayan, hem de Üç Büyükler'i tutanlara sesleniyorum. Kendi takımlarınızı tutun, onu destekleyin, başarısı için katkıda bulunun. İstanbul'dakiler desteklesinler Fener, G.Saray, Beşiktaş'ı. Aksi halde bu kısır döngü devam eder, Türk Futbolu arpa boyu bile ilerleyemez."



Beşiktaş'ta Abdullah Avcı "İstenmeyen adam" ilan edilmişti, şimdi kahraman. Ne diyorsunuz?

Abdullah Avcı (A) Milli Takım teknik direktörüyken ben U-20 takımının hocasıydım, birlikte çalıştık, özeliklerini bilirim. Öncelikle uyguladığı bir sistem vardır, sistem adamıdır.. Futbolculara göre taktik vermez, futbolcular onun taktiğine uymak zorundadır ve bunda ısrar eder. Beşiktaş da sistemini yavaş yavaş özümsedi, Kartal mutlaka zirve mücadelesine katılacaktır. Bundan sonra 6 maçı İstanbul'da oynama avantajını da iyi değerlendirip mutlaka potanın içinde olacaktır."



AVCI SİSTEMİ OTURTTU



Beşiktaş'ın zamana ihtiyacı vardı ve o zaman geldi. Beşiktaş, az da olsa Beşiktaş gibi oynamaya başladı. Sonuçları da almaya başladı. Futbolun doğasında vardır. Başarısızlıkta tepkiler artar, başarı geldikçe tepkiler yerini desteğe bırakır."



Göztepe sezona kötü girdi ancak iyi sonuçlar almaya başladı. Sizce bu çıkış devam eder mi?

"Göztepe'nin Alanyaspor galibiyeti çok anlamlı. Tehlikeyi savuşturdular, ikinci devrede kendi sahalarında oynamanın avantajıyla üst sıradakileri hayli zorlayacaklardır. Bir santrfora kesinlikle ihtiyaçları var. Çünkü Anadolu Takımları özellikle deplasmanlarda tek santrforla hücum etmek zorundalar. Bunu Eren Derdiyok da, Jerome da yapamaz. Deniz Kadah da beğendiğim bir oyuncu ama santrfor değil, forvet arkası. Eğer seri, tek başına pozisyon üreten bir golcü alınırsa diğer oyuncular da kapasitelerini artıracaklardır." Göz-Göz'de çalıştım ve güzel günler yaşadım. Göztepe yeni stadıyla da Türk futboluna nice başarılar getirecektir. Süper Lig'in her zaman Göztepe'ye ihtiyacı var. Hem mazisi, hem taraftarı, hem de camiasıyla Türk futbolunun vazgeçilmez renklerinden birisi. O nedenle bu sezon Göztepe için çok önemli. Transferin son döneminde alınan Başakşehirli oyuncularla güçlerine güç kattılar. Beto gibi bir kaleci Türkiye'nin hiç bir takımında yok. Zamanla çok daha iyi sonuçlar alacaklardır."



Yücel İldiz ile Denizli'de görev yaptınız ama sonra yollar ayrıldı. Sizce Denizli bu sezon ne yapar?

"Denizlispor lige yeni çıkmanın sorunlarını yaşıyor. Biz Yücel İldiz hocayla iyi bir takım yarattık, Rodallega'sı, iyi defansı ve orta sahasıyla çok önemli oyuncular kazandırdık. İlk maçlarda Galatasaray ile Antalyaspor bizi hafife aldılar, küçümsediler onun için onları rahat yendik. Sonra baktılar bu takımda iş var, daha ciddileştiler. Sonuçta yeni kurulan bir takımdık., zamana ihtiyacımız vardı. Yönetimin teknik heyet tasarrufuna bir şey denmiyor, saygı gösteriyorum."



ÜÇÜNCÜ EGELİ DE GELMELİ



Şifo (Mehmet Özdilek) bu takımı rahat rahat götürecektir. Aslında Ege'ye sadece Denizlispor ve Göztepe değil 3 takım yakışır. TFF 1.Lig'de Akhisarspor, Altay, Balıkesirspor iyi takımlar. Menemenspor'u da hayranlıkla izliyorum. Üç takımın Süper Lig'e çıkacağı bu ligden mutlaka bir Egeli'nin daha üst lige çıkacağı ümidindeyim. Hepsine başarılar diliyorum."



KAF-KAF'IN YERI 3.LİG OLMAMALI



"Karşıyaka'da iki dönem görev yaptım. Müthiş bir camia... Yeri burası değil. 3.Lig'de zirve mücadelesini yakından takip ediyorum. Başkan Turgay Büyükkarcı'yı takdirle izliyorum. Bir tarafta kronikleşmiş ekonomik sorunlar, diğer tarafta transfer yasağı. Gerçekten zor işler. Gençlerle bunu başarmak apayrı bir başarı. Büyükkarcı başkanı iş adamları ve müeseseler desteklemeli. Cepteki akrepler çıkarılmalı. Göztepe gibi Karşıyaka da Türk futbolunun en önemli renklerinden birisi. Karşıyaka'nın mutlaka ve mutlaka bu girdaptan kurtulup layık olduğu yere çıkacağına inanıyorum."