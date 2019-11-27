Sıradaki gelsin

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda güçlü rakibi Alanyaspor'u 1-0'lık sonuçla dize getirerek tüm dikkatleri üzerine çeken Göztepe, şimdi gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda güçlü rakibi Alanyaspor'u 1-0'lık sonuçla dize getirerek tüm dikkatleri üzerine çeken Göztepe, şimdi gözünü Fenerbahçe'ye çevirdi. Ligde son üç maçından 7 puan çıkaran ve ligin en iyi ekipleri olarak gösterilen Trabzon ve Alanya'yı yenip, Yeni Malatya ile berabere kalan Göz-Göz, şampiyon adayı Fenerbahçe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor



GEÇEN SEZON YENMİŞTİ



Ligde düşme potasına çok yakın bir konumdayken aldığı sonuçlarla 16 puanla 9. sıraya kadar yükselen İzmir ekibi, sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe'ye de bir sürpriz hazırlıyor. Geçen sezon İzmir'de sarı-lacivertli ekibi 1-0'lık skorla geçen Göz- Göz, yeni teknik direktörü İlhan Palut önderliğinde Cumartesi günkü maçı da alıp, üst sıralar için hedef yükseltecek.



İLHAN PALUT İLAÇ GİBİ GELDİ



Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna'nın istifasının ardından takımın başına geçen genç teknik patron İlhan Palut İzmir ekibine ilaç gibi geldi. Sarı-kırmızılılar, Palut'un başında çıktığı iki maçta Yeni Malatya ile berabere kalırken, Alanya'yı da deplasmanda yenmeyi başardı ve kendisi ile ilgili oluşan soru işaretlerini ortadan kaldırmış oldu.



DEPLASMAN KABUSUNU YENDİ



Süper Lig'de son maçında Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Göztepe, dış saha fobisini yendi. 2017-18 sezonunun ikinci yarısında hiç dış saha galibiyeti alamayan Göztepe, geçen sezon ise gurbette sadece 3 maç kazanabildi. Göztepe, Trabzon ve Alanya maçlarında şeytanın bacağını kırdı.



KOMBİNEYE HÜCUM



Göztepe'nin 2. yarıda maçlarını oynayacağı Gürsel Aksel Stadı'nda geçerli olacak kombine biletlerinin öncelikli satışı dün başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombinelerin satıldığı Göz-Göz Store mağazalarına hücum ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Sabahın ilk saatlerinde mağazalar açılmadan kuyruk oluşturan taraftarlar, 800 liradan satılan 3. Kategori kombinelerini tamamen tüketti. Büyük çoğunluğu taraftar gruplarına rezerve edilen kale arkası kombineleri bitmek üzere. 26 Ocak 2020'de oynanacak olan Beşiktaş maçıyla açılışı yapılacak olan statta ikinci yarıda 9 lig maçnda geçerli olacak olan kombineler, VIP tribün 2 bin 750 ve 2 bin lira, 3. kategori 800 lira, 4. kategori 700 lira, 5. kategori 600 lira ve kale arkaları 225 liradan satılacak.

BURAK HAKERLER