Akhisarspor’da Burhan tutulmuyor

TFF 1. Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da, Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu.

TFF 1. Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da, Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı. Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatay galibiyetinin mimarı oldu