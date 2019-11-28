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’da Burhan tutulmuyor

Akhisarspor’da Burhan tutulmuyor
Giriş Tarihi: 28.11.2019

TFF 1. Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan 'da, , bu sezon takımın kurtarıcısı oldu.

TFF 1. Lig'de Altay galibiyetiyle şampiyonluk yarışında yeniden iddiasını kanıtlayan Akhisarspor'da, Burhan Eşer, bu sezon takımın kurtarıcısı oldu. Yeşil-siyahlı kadronun en tecrübeli isimlerinden olan 35 yaşındaki Burhan, alınan 6 galibiyetin 3'üne direkt katkı yaptı. Attığı 6 golle takımın en skorer futbolcusu olmayı da başaran Burhan, 1-0'lık Adanaspor galibiyetinde maçın tek golünü kaydetti. Adana randevusunun ardından puansız dönülen Bursaspor maçında ağları sarsan Burhan, 2 golle 3-1'lik Hatay galibiyetinin mimarı oldu

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