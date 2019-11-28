Bir ihtimal daha var

UEFA yolunda büyük avantaj kaybeden G.Saray mucizeyi gerçekleştirmek istiyor PSG’yi deplasmanda yenip Belçika ekibinin Real Madrid önünde puan kaybını bekleyecek sarı-kırmızılılar rakibini sakatlığı atlatmasını umduğu Falcao ile yıkmayı hedefliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında evinde Belçika ekibi Club Brugge ile son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan G.Saray, artık hesap kitap yapmaya başladı. Aslan, son maçta bir mucize gerçekleştirmek için uğraş verecek. Sarı-kırmızılılar 11 Aralık'ta grupta liderliği garantileyen PSG'yi deplasmanda yıkıp Brugge'ün Madrid'e puan kaybetmesini bekleyecek. Cim Bom bu kritik müsabaka öncesi aynı zamanda yıldızı Radamel Falcao'dan gelecek haberlere odaklanacak.



DALYA UĞURSUZLUĞU



Galatasaray aynı zamanda Avrupa kupalarındaki ki kötü talihine de son vermeyi amaçlıyor. Avrupa kupalarında yaptığı son 12 karşılaşmada 4 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan ekip dalya uğursuzluğunu da kırıp beyaz bir sayfa açmak niyetinde. Şu ana dek Avrupa'da 99 kez kazanan Aslan'da teknik direktör Terim gruptan çıkma umudunu korurken "Galatasaray'ın olduğu her yerde iddia ve umut vardır. Umudu kaybedecek hiçbir noktada değiliz" yorumunu yaptı.



ASLAN'IN EVİNE SUNİ GÜNEŞ



Türk Telekom Stadyumu'nun hibrit çimleri daha sağlıklı büyümesi için suni güneş ışığı ile aydınlatılıyor. Karşılaşma olmayan günlerde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda çimlerin bakımı özel cihazlarla sağlanıyor. Saha üzerinde gezdirilen dev cihazlar suni güneş ışığı üretiyor. Cihazlardan üretilen bu suni güneş ışığı sayesinde çimlerin daha sağlıklı büyümesi sağlanarak zemin karşılaşmalara hazır hale getiriliyor.



KABUSTAN KAÇIŞ



Galatasaray-C.Brugge maçı Belçika basınında geniş yer bulurken gazetelerin manşetleri dikkat çekti. Het Nieuwsblad, "Kabustan kaçış" başlığını atarken "Club Brugge, kabustan kaçmayı başardı. Kaybetmeyi hak etmediler. Çünkü, Galatasaray iyi bir futbol oynamadı. Ancak, Club Brugge neredeyse elenmek üzereydi. Diatta, gözünü açtı ve işi bitirdi" ifadelerini kullandı. De Standaart ise "Club Brugge, İstanbul'daki çılgın maç sonuyla birlikte yeni yılda da Avrupa futbolunda yer almayı garantiledi. Tüm maçı geride götüren Club Brugge, Diatta ile hayatta kaldı" diyerek son maçlar oynanmış gibi bir yorumda bulundu.

Voetbal Belgie de "Salakça kartları gören Brugge, puanı korumak için dokuz kişi mücadele etti" diyerek uzatmada gösterilen kartları sert bir şekilde eleştirdi.