Bitir şu işi Başakşehir

Başakşehir, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Başakşehir, bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Turuncu-lacivertliler kazanırsa turu garantileyecek, beraberlik durumunda ise grubun kaderini son maçlar belirleyecek. Lige 2 mağlubiyetle başlayan sonrasında ise 10 maçta, 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Başakşehir, Avrupa Ligi'ne de J Grubu'nda 4-0'lık Roma mağlubiyetiyle başlamasına rağmen sonraki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puanla lider oldu.



CENGİZ ÜNDER KADRODA



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Grupta aynı saatte Wolfsberger -Borussia Mönchengladbach maçı oynanacak. Diğer taraftan, 2017-2018 sezonunda 15 milyon Euro'ya Başakşehir'den Roma'ya transfer olan ve ilk karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in bu akşam eski takımına karşı kadroda olması bekleniyor.