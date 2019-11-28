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Dybala’dan asker selamı

Dybala’dan asker selamı
Giriş Tarihi: 28.11.2019

’ta forma giyen Arjantinli futbolcu , karşısında kaydettiği golün ardından ’a koşarak asker selamı verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubunda Juventus ile Atletico Madrid arasında oynanan maçta Juventus'un futbolcusu Paolo Dybala'dan asker selamı geldi. Arjantinli futbolcu, mücadelenin 45+1. dakikasında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydederken, golün sevincini de milli futbolcu Merih Demiral ile paylaşarak yaşadı. Dybala, yedek kulübesinde oturan Merih Demiral'ın yanına giderek önce asker selamı verdi ardından da milli yıldıza sarıldı.

Dybala'nın Merih'e asker selamı vererek gol sevincini paylaşması ise sosyal medyada büyük ilgiyle karşılandı. Dybala, mücadele sonrası yaptığı açıklamada Merih ile sürekli bu konuda şakalaştıklarının altını çizerek, "Merih ile sürekli bu konuda şakalaşıyoruz. Soyunma odasında da aramızda geçen bir konuşma vardı. Sadece şaka yaptım. Bir mesaj içermiyordu" ifadelerini kullandı.

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