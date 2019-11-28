Sakatlar can sıkıyor

Altay’da Eskişehirspor müsabakası öncesi sakatlıkları bulunan Tatos, Kappel, Tavares ve Yasin takımla birlikte çalışamıyor. Oynayıp oynamayacakları belirsiz

TFF 1. Lig'de üst üste Hatayspor (D), Ekol Göz Menemenspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor'a (D) yenilerek yara alan Altay'da sakat oyuncuların sayısının artması keyifleri iyice kaçırdı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Yunan orta saha oyuncusu Tatos, sağ bek Yasin'in yanı sıra Akhisarspor maçında sakatlanan Hollandalı kanat oyuncusu Kappel ve Cape Verdeleli ön libero Tavares haftanın ilk idmanına katılmadı. Siyah-beyazlılarda Tatos kasığındaki, Yasin ve Kappel adalesindeki, Tavares ise dizindeki ağrılar nedeniyle tedavi görüyor. Hafif sakatlığı bulunan altyapı patentli orta saha oyuncusu Eren ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.



ALTERNATİF ARAYIŞI



Menemen İlçe Stadı'nda konuk edeceği Eskişehirspor karşılaşması öncesinde siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Yasin'in kesin olarak oynamayacağı belirtilirken, Tatos, Kappel ve Tavares'in durumu ise belirsizliğini halen koruyor. Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'ın hafta içinde göreceği performanslara göre alternatifleri belirleyeceği öğrenildi.



BALOĞLU İÇİN SÜRPRİZ PARTİ



Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdüren Altay'da teknik heyet ve oyuncular idman sonrası masör Uğur Baloğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Siyahbeyazlılılar, Baloğlu için pasta kesti. Öte yandan dünü taktik ağırlıklı bir çalışmayla geçiren Altay'da oyuncuların hırslı ve istekli oluşu teknik heyet ve kurmayları mutlu etti. Son dört haftadır puan alamayan İzmir ekibi Eskişehir önünde kötü gidişe son vermek istiyor. Kritik karşılaşmada rakip Eskişehir taraftarının kendine ayrılan yeri dolduracağı öğrenildi.