Göztepe 6. bitirir

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Hikmet Karaman, futbol gündemimizle ilgili Yeni Asır’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki yarıştan, takımlarımızın transfer politikalarına kadar birçok konuda dikkat çekici yorumlar yapan Karaman'ın özellikle Göztepe'ye yönelik sözleri öne çıktı.

SINIRSIZ FUTBOL-GÜRKAN ERTAÇ

Hocam bu hafta ligin en kritik haftalarından birini yaşayacağız. Göztepe F.Bahçe ile Trabzonspor da G.Saray'la içerde oynuyorlar. Göztepe'nin güçlü rakibi önündeki şansı nedir? Ve sarı-kırmızılı takımını geleceğini nasıl görüyorsunuz?

"Göztepe ve Trabzonspor evlerinde oynama ve seyirci avantajıyla kazanabilirler. Özellikle Göztepe'nin zengin bir kadrosu, kulübe genişliği var. Ligin en dikkat çekici kadrolarından birine sahipler. Belki iddialı gelebilir ama sarı-kırmızılılar ligi 6. sırada bitirebilir. Başakşehir'den aldıkları üç oyuncu Mossoro, Napoleoni ve Soner takıma büyük güç kattılar. Üçü de çok değerli oyuncular. Tabii bir de çok iyi bir kalecisi ve iyi bir savunma hattı var. Yeni hizmete girecek 25 bin kişilik stat ile İzmir'e gidecek tüm takımlar buradan zor puan alırlar diye düşünüyorum. Eskiden üç büyükler deplasmana bile gitseler, "Kesin kazanırlar galibiyet şansı yüksek" derdik artık devir değişti ve "Oradan puan almaları başarı" diyoruz. Lige öylesine güzel bir denge geldi



Süper Lig'de Fenerbahçe ile G.Saray inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Beşiktaş ise son haftalarda toparlanabilip zirve mücadelesine katıldı. Anadolu kulüpleri bayrak yarışında. Alanya haftalarca zirvedeydi, bayrağı Sivas aldı. Şampiyonluk şansı nedir?

"Sivasspor, Malatyaspor ve Alanyaspor kemik kadroyu korudular, üstüne transferler yaptılar. Bilinçli bir mali politika sürdürüyorlar. Trabzonspor her zaman zirvede iddialı. Ve Başakşehir kadro derinliği ve yıldızlar topluluğuyla bence şampiyonluğun en güçlü adayları arasında. Geçen sezon bunu az daha başarıyorlardı hatta. Henüz erken diyebilirsiniz ama Anadolu Kulüpleri gümbür gümbür geliyor, gelmeye de devam edecek.



İNCE ELENMELİ



F.Bahçe ile G.Saray ligi santrforsuz götürüyor. Sarı-lacivertlilerde Muriç ve Mevlüt, G.Saray'da Falcao ve Andone sakat. Muric oynadığı zaman çok etkili ancak şu an iki takım da sancılı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii transfer politikalarını eleştirmek benim görevim değil ama durum hatalı davranıldığını gösteriyor. Transfer yapılırken futbolcuların sakatlık dosyasına da iyi göz atmak gerekiyor. Şu bir gerçek ki Radamel Falcao ve Mevlüt Erdinç riskliydi. Ayrıca Alper Potuk örneği var. Kulüplerin bazı futbolcuları aylarca önce göndereceğini açıklaması veya bu doğrultuda davranması hatalı. Sonunda mecbur kalabiliyorsunuz.



Bir de Avrupa'daki durumumuz var. Geçmiş yıllardaki başarıları arar olduk. Beşiktaş ve Trabzonspor erken havlu attı, G.Saray'ın UEFA'ya devamı pamuk ipliğine bağlı. Bu uçurum niye?

"Tamamen ekonomik sorunlara bağlı. Eskiden özellikle üç büyükler bütçenin büyük borçlara çıkmasına aldırmayıp Avrupa'dan, dünyadan seçtiği beğendiği oyuncuları alıyordu. Şimdi ise Avrupa'daki kulüplerinde sakatlık veya form düşüklüğü yaşayan futbolcuları transfer ediyor, "Ya tutarsa, bizde yeniden parlarsa " diyoruz. UEFA'nın mali Fair-Play sıkıştırması nedeniyle ayağımızı yorganımıza göre uzatmak zorundayız. Bu nedenle ancak kulüplerinde forma şansı bulamayan oyunculara transferde bel sağlamak zorunda kalıyoruz. Onlar 3-5 milyon Euro'ya para demiyor, biz ise "Büyük paraya aldık, evyah" diyoruz. Yalnız takımlarımızın şanssızlık da yakasını bırakmıyor. G.Saray maçını stadda izledim. 1-0'dan sonra 2-0, 3-0 olup maç garantilenebilirdi ama golcü eksikliği buna imkan bırakmadı. Uzatmada yediğimiz golde Nagatomo'nun bir hatasından Brugge yaralandı ve golü attı. Bu işte tek golün her zaman büyük tehlikesi vardı, bunu yaşadık.



TERİM'E YAPILAN AYIP



Hikmet Karaman, G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinde ve UEFA Kupası'na katılma şansını azaltmasında suçu Fatih Terim'e atmaya çalışanları kınadı, haksızlık ettiklerini söyledi. Sarı-kırmızılıların maçları yarım takımla oynayabildiklerini savunan Karaman, "Falcao, Luyindama, Emre Akbaba, Andone, Şener, Yunus Akgün, NZonzi, Babel sakatlıkları nedeniyle yoktu. Ayrıca Linnes, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan ve Jimmy Durmaz da UEFA'ya bildirilmemişti. 13 eksiğe rağmen G.Saray, Brugge'a uzatma dakikasında yediği golle eleniyorsa bu başarısızlık değildir" dedi.



DENİZLİ'NİN DESTEĞE İHTİYACI VAR



Peki son olarak Denizlispor'u sorayım. Çaykur Rizespor galibiyetiyle derin bir nefes aldı. Tehlike yaşar mı ?

Vallahi "tehlike yaşamaz" diyemem. Çünkü Süper Ligde yıllardır süren bir gelenek var. 7-8 takım düşmemeye oynar, son haftalarda 5 takımdan üçü düşer. Bu 8 takımın üstündekiler de "Bir Avrupa Kupası bileti alabilir miyize" oynar. Şifo Mehmet (Özdilek) deneyimli, akıllı bir hocadır. Dilerim Denizlispor'u tehlike hattından çekip çıkarır. Ancak Süper Lig'e yeni çıkan bir takımın seyirciye çok ihtiyacı var. Rize maçında tribünleri boş gördüm. Kent bilinciyle seyirci bu takımın arkasında durmalı.



SİVAS YARIŞI GÖTÜREBİLİR



Karaman, Süper Lig'de başarılı sonuçlarla zirveye yükselen Demir Grup Sivasspor'un, Rıza Çalımbay'la şampiyonluğu sonuna kadar kovalayabileceğini söyledi. Kırmızı-beyazlı takımın şampiyon adaylarından F.Bahçe, G.Saray, Başakşehir ve Alanyaspor'la evinde oynama avantajına sahip olduğunu belirterek, "İki Ankara deplasmanında da kazanma şansı yüksek. Son Kayseri maçında 4 gol atması, iki topunun direkten dönmesi de formunun zirvesinde olduğunun delili" şeklinde konuştu.