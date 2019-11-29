Göztepe’de hedef Eder

Göztepe yönetimi, ikinci yarıda yeni stadını yıldız bir golcü ile açmak için temaslara başlarken Lokomotif Moskova’da forma giyen Portekizli yıldıza kanca attı

İkinci yarıda yeni stadına geçiş yapacak olan sarı-kırmızılı ekipte Başkan Mehmet Sepil, taraftarlara yıldız sözünü tutmak için rotayı şimdi de Rusya'ya çevirdi.



LİSTEDE 3 İSİM VAR



Stuttgart'tan Mario Gomez, Stoke City'den Mame Diouf'u gündemine alan Başkan Sepil'in hedefindeki yeni isim ise Lokomotiv Moskova forması giyen Portekizli hücum oyuncusu Eder. 31 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Sepil, transferi uygun bir bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.



YEŞİL IŞIK YAKTI



Portekizli futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçen Sepil transfer için tüm şartları zorlarken futbolcunun da Göztepe'ye yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Portekiz Milli Takımı'nda da görev yapan kaleci Beto ve vatandaşı Castro'dan İzmir ekibi ile ilgili olumlu referanslar alan Eder'in kulüplerin anlaşması halinde imzaya yakın olduğu bildirildi.



11 MAÇTA 4 GOL ATTI



Göztepe'nin golcü adayları arasında yerini alan Eder, Rusya Ligi'nde Lokomotiv Moskova formasıyla 11 maça çıkarken, fileleri 4 kez havalandırdı. Eder, ülkesinde Braga'nın yanı sıra Fransa'da Lille ve İngiltere'de de Swansea formalarını giydi. 31 yaşındaki futbolcu Portekiz Milli Takım formasını da 35 kez terletirken 5 gol kaydetti.



BETO PİMPAREL ÇOK İNANÇLI



Göztepe'nin Alanyaspor deplasmanında aldığı zaferde yaptığı kurtarışlarla büyük pay sahibi olan kaleci Beto Pimparel, F.Bahçe maçında da İzmir ekibinin en büyük kozu olacak. Son üç maçta kalesinde sadece 1 gol gören Porkekizli eldiven kritik maç öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Taraftarların enerjisine dikkat çeken tecrübeli file bekçisi, "Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Maç günü elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız. Matematiksel olarak da ne kadar kalenizde gol görmezseniz galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır" şeklinde konuştu.



YOK BÖYLE TUTKU!



Geçen sezon Ankaragücü maçında Deniz Kadah'ın penaltı golüyle kümede kalan Göztepe'de, kulübün koyu bir taraftarı olan Murat Cin oğluna futbolcunun adını koydu. Murat Cin, 26 Mayıs'ta 2-1 kazanılan Ankaragücü karşılaşmasından önce, "Az önce cinsiyetini öğrendiğim oğluma galibiyet golünü atacak oyuncumuzun ismini koyacağım" şeklinde tweet atmıştı. Göztepe Kulübü, Deniz Kadah ve Deniz bebeği buluşturdu. Aileye konuk olan futbolcu, adaşını kucağına alarak unutulmaz bir an yaşadığını söyledi.