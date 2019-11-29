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Pınar Karşıyaka çok mutlu

Pınar Karşıyaka çok mutlu
Giriş Tarihi: 29.11.2019

FIBA E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak 2. tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek finale, ardından final ve kupaya çevirdi.

FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste 5 galibiyet alıp adını lider olarak 2. tura yazdıran Pınar Karşıyaka, gözünü önce çeyrek finale, ardından final ve kupaya çevirdi. Avrupa arenasında son 3 yıldır çeyrek finale yükselip yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde bu kez basamakları tek tek çıkıp kupaya kadar yürümeyi hedefliyor. İzmir ekibi 2. Tur L Grubu'nda 11 Aralık'ta Leiden'le deplasmanda, 18 Aralık'ta Enisey'i ağırlayıp, 8 Ocak'ta İstanbul'da Bahçeşehir deplasmanına çıkacak. Çift devre lig usulüne göre oynanacak grup maçlarında ilk 2'ye giren takımlar çeyrek finale kalacak. FIBA Europe Cup'ın en güçlü takımlar sıralamasında Pınar KSK zirvede yer alıyor. İkinci turda Kaf-Kaf'ın rakibi olan Rus ekibi Enisey ise FIBA'nın duyurduğu güç sıralamasında ikinci sırada.

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Bahçeşehir Koleji 5, Leiden ise 6'ncı sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Uzun bir maraton oynuyoruz. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz çeyrek final" dedi. Öte yandan yönetim kombine fiyatlarını Black Friday indirimleri kapsamında 900 TL'den 675 TL'ye çekti.

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