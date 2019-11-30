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seri peşinde

Altınordu seri peşinde
Giriş Tarihi: 30.11.2019

, bugün 'ne konuk olacak. 'nda 'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maç beIN HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 2-0 yenerek 7 maç aradan sonra galip gelen Altınordu, bugün Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Ufuk, Mehmet Enes ve Fatih Aktay, Ankara deplasmanında oynayamayacak.

ERSEL ASLIYÜKSEK BELLİ DEĞİL

Tedavisi devam eden Ersel Aslıyüksek'in durumu ise maç saati netleşecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Boluspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Keçiörengücü'nü de yenip seri başlatacaklarını belirten Eroğlu, "İlk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız" dedi

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