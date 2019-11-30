Altınordu seri peşinde

Altınordu, bugün Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TFF 1. Lig'de geçen hafta evinde Boluspor'u 2-0 yenerek 7 maç aradan sonra galip gelen Altınordu, bugün Keçiörengücü'ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Alper Çetin'in yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Ufuk, Mehmet Enes ve Fatih Aktay, Ankara deplasmanında oynayamayacak.



ERSEL ASLIYÜKSEK BELLİ DEĞİL



Tedavisi devam eden Ersel Aslıyüksek'in durumu ise maç saati netleşecek. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Boluspor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını söyledi. Keçiörengücü'nü de yenip seri başlatacaklarını belirten Eroğlu, "İlk yarının bitimine 5 hafta kaldı. Toplayabildiğimiz kadar puan toplamalıyız" dedi