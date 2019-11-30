Bakan Albayrak’tan jest

Trabzon ve Rize programları çerçevesinde ikikentte düzenlenen zirve toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Trabzon ve Rize programları çerçevesinde ikikentte düzenlenen zirve toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Bakan Albayrak, Trabzonspor'un Getafe ile oynadığı maçın ardından beraberinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile birlikte sakatlığı devam eden bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Genç futbolcuya geçmiş olsun dileğinde bulunan Albayrak Abdulkadir'in aile bireyleriyle de bol bol sohbet ederken genç yıldızın kurduğu yer sofrasında da yemek yedi.



GÜNEŞ'TE ZİYARET ETMİŞTİ



Yöresel yemekleri afiyetle yiyen Albayrak, Ömür ailesine teşekkür etti. Yaklaşık 1 ay önce menisküs ameliyatı olan Abdulkadir'i geçirdiği ameliyattan hemen sonra A milli takım hocası Şenol Güneş de ziyaret etmişti, Abdulkadir Güneş'e de yer sofrası kurmuştu.