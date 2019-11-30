Balıkesirspor’un kozu evi

TFF 1. Lig'de son maçta Ege derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Pazartesi günü taraftarı önünde ağırlayacağı lider Hatayspor önünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor.

TFF 1. Lig'de son maçta Ege derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 yenilen Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Pazartesi günü taraftarı önünde ağırlayacağı lider Hatayspor önünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşma iç sahadaki performansına güveniyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor, evinde 6 maçın 5'ini kazandı. Altınordu ile berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar Pazartesi günü konuk edeceği Hatayspor önünde de sahasında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bal-Kes evinde Erzurum BŞB'yi 2-1, Ümraniyespor'u 2-0, Giresunspor'u 2-0, Boluspor'u 3-2, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Bal-Kes, taraftar desteğiyle lider Hatay'ı yenerek yeniden zirve hesapları yapmak istiyor.