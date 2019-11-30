Karşıyaka bayrak açtı

Bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda gösterdiği üstün başarı ve aldığı güzel sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Karşıyaka,“Bir Bayrak da Sen As” kampanyasının startını verdi.

Bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda gösterdiği üstün başarı ve aldığı güzel sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldüren Karşıyaka, yeni bir kampanyanın startını verdi. Yönetim, "Bir Bayrak da Sen As" kampanyası ile hem kulübe gelir sağlamayı hem de Karşıyaka'nın birlik duygusunu harekete geçirerek tüm ilçeyi yeşil-kırmızılı renklere boyamayı hedefliyor. Kampanya ile birlikte 50 liradan satışa sunulacak bayraklardan temin eden taraftarlar, Karşıyaka'da futbol takımının önündeki en büyük engellerden biri olan son FIFA dosyasını kapatılması için katkıda bulunmuş olacak.



ARMAMIZ HERŞEYİMİZ



Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükarcı, "Tüm Karşıyaka'yı yeşil-kırmızı donatarak, gurur duyduğumuz armamızın tüm evlerde yer almasını sağlamak için bu kampanyayı başlattık. Böylelikle Karşıyakalıların kulüplerini ne çok benimsediklerini, yeşil-kırmızılı renklere olan sevgimizin yoğunluğunu ve gerektiğinde nasıl da kenetlenebildiğimizi göstereceğiz" dedi.



50 BİN EURO TOPLAMIŞTI



Karşıyaka taraftarı 2017 yılında ekipleri 2. Lig'de mücadele ederken, sosyal medyadan duyurduğu kampanya ile 50 bin Euro'ya yakın bir para toplamış. Eski futbolcusu Okan Şahin'in Hollanda'daki kulüplerine ödeme yaparak 9 puan silme cezasının önüne geçilmişti. Bu kampanyada da gözler her zaman kulübünün yanında olan Karşıyaka taraftarında. Yeşil-kırmızılılar 2 yılda 9 FIFA dosyası kapattı. Yönetim, toplam 792 bin Euro ve 205 bin Dolar ödeme yaptı. Son kalan Duric'e ise 160 bin Euro borç bulunuyor.