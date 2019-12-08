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kick-boksta bir harika

Yunusemre Belediye kick-boksta bir harika
Giriş Tarihi: 8.12.2019

Yunusemre Belediyespor, başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. TOKİ 2 Kültür Sanat Merkezi'nde kick-boks eğitimini tamamlayan sporcular için lisans töreni yapıldı. Törene Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı N.Elif Binici, spor işleri müdürü Cengiz Şişmanlar, kick-boks antrenörü Yücel İnag, sporcular ve aileleri katıldı. Gösteri maçı yapan sporcular performansları ile beğeni topladı. Maç sonrası sporculara madalyalarını Binici ve Şişmanlar verdi. Yunusemre Belediyesi ile spora yöneldiklerini dile getiren sporcular belediye başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.

CÜNEYT HASÇELİK

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