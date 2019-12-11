Paris Saint-Germain (PSG) - Galatasaray (Canlı)

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain'in konuğu oluyor. Karşılaşmayı yeniasir.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray, Paris Saint Germain'in konuğu oluyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes'de oynanan maç Türkiye saati ile 23.00'te başladı. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanıyor Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
PSG LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.
İLK 11'LER
PSG: Rico, Kouassi, Diallo, Marquinhos, Kurzawa, Paredes, Bernat, Sarabia, Neymar, Mbappe, Icardi.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor
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