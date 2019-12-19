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Gümüşlük fırtınası

Gümüşlük fırtınası
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Ligi’nde namağlup zirve yapan sarı-siyahlılar kuruluşunun 30. yılında ’e yükselmeyi arzuluyor.

Muğla Amatör Süper Lig takımlarından Gümüşlükspor, adım adım Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) koşuyor. Başkanlığını Ahmet Faik Karakaya'nın, asbaşkanlığını sanatçı Nejat İşler'in yaptığı sarı-siyahlılar, oynadığı 7 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlikle ayrıldı, yenilgi yüzü görmedi. Gümüşlükspor, Muğla Üniversitesi ile ligin yenilmeyen iki takımından biri konumunda. Son maçta Menteşe Yerküpespor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve 17 puana ulaşan Gümüşlükspor, Düğerek Güneş deplasmanının ardından ikinci kez puan kaybı yaşadı. Sarı siyahlılar bu hafta sahasında 15 puanla ve yenilgisiz 2. sırada bulunan takipçisi Muğla Üniversitesi'ni konuk edecek. Karaovaspor'u 3-1, Dalaman Belediye'yi 2-1, Seydikemer Belediyespor 2-0, Yeni Milasspor'u 2-0 ve Dalyanspor'u 2-1 mağlup eden Gümüşlükspor, Düğerek Güneşspor'la 0-0 ve Menteşe Yerküpespor'la 1-1 berabere kaldı.

■ ADEM ÜLKER
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