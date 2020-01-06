Denizlispor üç koldan

Spartak Moskova’dan Jano Ananidze’yle anlaşan, Beşiktaş’tan Tyler Boyd’u isteyen yeşil-siyahlılar, daha önce Eskişehir ve Bursa’da oynayan Al Shabab’tan Alfred Ndiaye’ye kanca att

Yukatel Denizlispor'da, ara transfer döneminde takviye çalışmaları hızlandı. Jano Ananidze transferi için Spartak Moskova ile anlaşan Horoz, Beşiktaş'tan Amerikalı Tyler Boyd'la da ilgileniyor. İlk transferini 2. Lig ekibi Bodrumspor'dan stoper Muhammet Özkal'ı kadrosuna katarak yapan Horoz'da, yeni rota Türkiye'de daha önce Eskişehirspor ve Bursaspor formaları giyen Alfred Ndiaye İngiltere ve İspanya tecrübelerinin ardından 6 milyon Euro'ya Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab'ın yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncunun 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 1 MİLYON EURO

Yeşil-siyahlıların, 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı, Ndiaye'nin de Arabistan'dan ayrılmak istediği öğrenildi. Senegalli oyuncu, daha önce Nancy, Bursa, Sunderland, Eskişehir, Betis, Villarreal, Hull, Wolverhampton, Malaga, Shabab'ta oynadı. Ndiaye, Shabab'ta 10 lig karşılaşmasında 838 dakika, kupada 1 maçta görev yaptı.



TİAGO LOPES'E KAMPTA PASTALI KUTLAMA

YUKATEL Denizlispor'un Antalya kampında 31 yaşına giren Tiago Lopes'in doğum günü kutlandı. Teknik heyet ve takım arkadaşları tecrübeli futbolcuya yeni yaşında mutluluklar diledi ve kutladı. Yeşil-siyahlılarda keyiflerin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.



YÖNETİMDEN KADRO DIŞI AÇIKLAMASI

Denizlispor'da süresiz kadro dışı bırakılıp kendilerine kulüp bulmaları istenen Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz ve Burak Çalık hakkında yönetimden açıklama geldi. Yeşilsiyahlı yönetim, bu oyuncuların alacaklarına karşı kulübe Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname çektiğini ve 1 aydır görüşme yapmalarına rağmen futbolcuların kulüple anlaşmaya yanaşmadıklarını dile getirdi.

"ASLOLAN CAMİADIR"

Denizlispor yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kendilerine sezon başından beri yüzde 60 oranında ödeme yapılmıştır. Yaklaşık 1 aydır yaptığımız toplantılarda, kendilerine sunduğumuz bir kısım peşin, bir kısmı 2-3 ay içinde olan ödeme planlarını hiçbiri kabul etmemiş ve alacaklarının tamamını istemişlerdir. Alacaklarının içinde yönetim kurulunun iyi niyetle verdiği 300'er bin TL'lik ekstra şampiyonluk primi de büyük bir orana sahiptir. Kimsenin emeğini inkar edemeyiz. Ama yıllarca geçmişten gelen borçlar ve transfer yasakları ile boğuşan kulübümüz, mecburen ve istemeyerek katlandığı futbolcuya dayalı düzene artık bir son verme kararı almıştır."



RECEP'E KANCA

YUKATEL Denizlispor'da, Recep Niyaz bilmecesi yaşanıyor. Önce alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na giden, ardından da yeşil siyahlı yönetimle görüşüp dilekçesini geri çeken 25 yaşındaki yıldız oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Antalya kampına katılmasına rağmen yeşil-siyahlı ekipte nuzursuz olduğu ve ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenilen Recep'e, Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ilgi gösterdiği gelen haberler arasında. Alacakları konusunda yönetimle uzlaşan Recep'in, kamptaki mutsuz görüntüsü dikkatlerden kaçmıyor. Denizlispor yönetiminin Recep'i yüksek bonservis ücretiyle satmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Recep, geçen yılki şampiyonluğa 12 gol, 4 asistle katkı vermişti.



BURAK SAMSUN YOLCUSU

Yukatel Denizlispor'da yönetimin kadro dışı bıraktığı Burak Çalık'ın, 2. Lig ekiplerinden Samsunspor ile görüştüğü, transferde küçük pürüzlerin kaldığı ve son kararın yarın verileceği öğrenildi. Kırmızıbeyazlı takımdan bol sıfırlı kontrat alan golcünün, Samsunspor Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'la görüştüğü ve tarafların tekrardan bir araya gelerek transferi noktalayacağı aktarıldı. Karadeniz ekibi, 1.5 yıllık sözleşme teklif ederken, Burak 2.5 yıllık sözleşmede ısrarcı.

TEKLİF ÇOK

Kadro dışı kalan Mehmet Akyüz'e Altay, Erzurum BŞB, Bursaspor, Adana Demirspor, Samsunspor ve Giresunspor, Oğuz Yılmaz'a Manisa FK, Bursaspor, Menemenspor, Altay, Adana Demir, Tolgahan Acar'ı Altay istiyor. Burak Çalık için, Altay ve Bursaspor da devreye girdi.

ÜMİT YÖNEY / SEBAHATTİN ALP