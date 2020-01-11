Fenerbahçe’de hedef Berisha

Sarı-lacivertliler Altach ile kiralık anlaşması feshedilen 21 yaşındaki golcü futbolcu için harekete geçti

Sol bek transferi kadar hücuma takviye girişimlerini de sürdüren Fenerbahçe, iki gün önce Altach'la kiralık anlaşmasını feshederek Salzburg'a dönen Mergim Berisha için harekete geçti. Avusturya basını 21 yaşındaki oyuncunun 2019 Ocak ayında Altach'a 1.5 yıllığına kiralandığını ama 6 Ocak 2020'de sözleşmesinin sürpriz şekilde feshedilmesinin arkasında Fenerbahçe'nin Salzburg'a yaptığı teklifin olduğu öne sürdü. Kanarya'nın listesindeki 21 yaşındaki yıldızın Vedat Muriç ile iyi bir ikili olacağı düşünülürken görüşmelerin gelecek hafta içerisinde netlik kazanacağı öğrenildi. Altach formasıyla 17 maçta 7 gol ve 5 asist yapan 21 yaşındaki oyuncunun birçok talibinin olduğu bildirildi.

MASUAKU'YA SEVİNDİLER

Bu arada F.Bahçe'nin sol bek için Masuaku ile ilgilendiği haberlerinin West Ham taraftarlarını sevindirdiği bildirdi. West Ham taraftarları, Arthur Masuaku ile F.Bahçe'nin ilgilendiği haberin altını yorum yağmuruna tuttu. Yapılan yorumlarda, Masuaku'nun takımdan ayrılma ihtimali ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.



GEÇEN SEZON 7 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin listesindeki Berisha, geçen sezon da bu sezonki gibi bir performans sergilemişti. Geçen sezon önce yine Altach forması giyen ardından da Magdeburg'a transfer olan başarılı oyuncu yine 7 gollük bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin de takibinde olan genç yıldız kariyeri süresince ise 114 maçta 47 gollük performansa imza atmayı başardı.



KOÇ: COMOLLİ'YE UYARIDA BULUNACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem ile ilgili konuşurken Sportif Direktör Damien Comolli'nin Twitter hesabı açmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

FALETTE'Yİ BEN ALDIM

Ali Koç, "Kendisini uyaracağım. Biz zaten onu koruruz. Ancak transfer konusunda verdiği bilgi doğru. Falette'yi ben ve ekibim aldık." ifadesini kullandı.



JAİLSON: F.BAHÇE'DE KALMAK İSTİYORUM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, transferle ilgili olarak, "Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Ailem ve ben burada mutluyuz" dedi.

HERYERDE OYNARIM

Basın toplantısı yapan Jailson mevkisi ile ilgili ise "Ben orijinal olarak orta saha oyuncusuyum. Ama ben hocamın nerede ne zaman ihtiyacı

olursa hazırım" diye konuştu.