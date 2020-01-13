Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi farkı

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2019-2020 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Basketbol Gençler A Erkek İl Birinciliği Menteşe Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakaları Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi birinci, Menteşe Gazi Anadolu Lisesi ikinci, Marmaris Özel Uğur Koleji üçüncü, Bodrum Ayşe Gülsevim Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi dördündü olarak tamamladı. Turnuvada birinci olan Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi grup müsabakalarında Muğla'yı temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Final maçına ilgi büyüktü. Okul sporları faaliyet programı ile öğrencilerimizi sporla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz, İlimizi gruplarda temsil edecek takımlarımıza başarılar diliyorum, Turizmde marka kent Muğla'yı sporda da marka kent yapma yolunda ilerliyoruz" diye konuştu.



■ ADEM ÜLKER