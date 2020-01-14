Altay’dan çifte bomba

Balıkesirspor’dan Doğa İşeri ile anlaşan yönetim Tatos’un yerini de Kerim ile doldurmayı planlıyor. İki yıldızın bugün imza atması bekleniyor.

TFF 1. Lig temsilcisi Altay, yollarını ayırdığı Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un yerini Kerim Avcı ile doldurmak için harekete geçti. Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da forma şansı bulamayan 30 yaşındaki Kerim'le temasa geçen siyah-beyazlılar, pazarlıklara başladı. Tecrübeli forvet arkasının kulübünden ayrılmak üzere olduğu, İzmir ekibinin de Kerim'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Gurbetçi futbolcu Türkiye'deki kariyerinde daha önce Erciyesspor, Altınordu, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Demir Grup Sivasspor formalarını da giymişti. Altay, Balıkesirspor'dan ayrılan, transfer listesindeki sol bek Doğa İşeri'yle 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.



3. LİG'DE 115 MAÇ

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, Kepez Bld.'de profesyonel olduktan sonra Kemerspor 2003, BŞB. Erzurumspor ve Balıkesirspor kulüplerinde forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3'üncü Lig'de 115, 1'inci Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü.



BALIKESİR'DEN AYRILMIŞTI

Antalyaspor altyapısından yetişen Doğa, bugüne kadar dört kulüpte forma giydi. 28 yaşındaki savunmacı 3.Lig'de 115, 1.Lig'de 57 müsabakaya çıktı. Doğa, son 3.5 sezonda Balıkesir ekibinin başarısı için ter döktü. Yıldız futbolcu kulüpten alacaklarını tahsil edemediği için Foxi Kethewoama, Okan Alkan, Furkan Çil, Oğuzhan Çapar ve Atilla Özmen ile birlikte takımdan ayrılmıştı. Boluspor ve Samsunspor'da Doğa'yı transfer etmek için büyük uğraş vermişti.



MESUT CAN TURGUTLU'YA

Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor. Siyahbeyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı. 18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı. Altay Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi.



