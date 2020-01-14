Sivasspor 4 - 0 Yeni Malatyaspor! Golleri izlemek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sivasspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yiğidolar, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelen mücadeleden 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak rövanş maçı için büyük bir avantaj elde etti.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esmeye devam ediyor... Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Sivasspor, saat 18.30'da başlayan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmadan 4-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.



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Kırmızı beyazlıların gollerini 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare kaydetti. Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasındaki rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.