Fener’den umut hamlesi

Cim-Bom’un uzun süreden biri transfer etmek istediği A Milli sol bekimiz Umut Meraş için sarı-lacivertlilerin de devreye girdiği öğrenildi. Le Havre'de forma giyen Umut Meraş için Fenerbahçeli yöneticilerin kiralık formülünü devreye soktuğu ve pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sezon başından beri transfer etmek için büyük uğraş verdiği Umut Meraş'ı kiralama formülü ile kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Sol beki Nagatomo'dan istediği verimi alamayan Galatasaray yönetimi A Milli Takımın sol bekine talip olmuştu. Le Havre'de forma giyen Umut Meraş için Fenerbahçeli yöneticilerin kiralık formülünü devreye soktuğu ve pazarlıkları sürdürdüğü öğrenildi. Yönetimin bir haftadan beri hem Le Havre kulübü, hem de oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü öğrenildi. Fransız ekibi Fenerbahçe'nin kiralama teklifini değerlendireceği bildirildi. Fransız temsilcisinin Umut Meraş'ı bonservisiyle satmaya sıcak baktığı ve 10 milyon Euro talip ettiği bildirilirken Fenerbahçe yönetimi 2 milyon Euro'ya kiralama ve sezon sonunda da satın alma opsiyonu istedi.



LE HAVRE BEKLEMEDE

Le Havre kulübünün Umut için Avrupa Şampiyonası'nı beklemeyi planladıkları ancak 2 milyon Euro'luk kiralık teklifi ve 10 milyon Euro'luk atın alma opsiyonu da cazip bulduğu bildirildi. Oyuncuyu İngiltere Premier Lig ve Bundesliga'dan da isteyen kulüpler olduğu öğrenildi.



KOSOVALI HAREKATI

Vedat Muric'i yedeklemek isteyen Fenerbahçe aradığı ismi Avusturya'da buldu. Sarı Kanarya'nın Salzburg'ta top koşturan Kosova asıllı golcü Mergim Berisha'yla ilgilendiği bildirildi. 21 yaşındaki golcü oyuncu için Bundesliga ekibiyle temas kuruldu. İki kulüp arasındaki anlaşmayı Avusturya basını da doğruladı. Salzbug alt yapısında yetişen Berisha, Liefering, LASK, Magdeburg ve Altach gibi takımlarda forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, Altcah formasıyla 17 maçta 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi.