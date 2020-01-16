Alanya bombaladı

Akdeniz ekibi Kasımpaşa’dan Mustafa Pektemek ile Ümraniyespor’dan Emircan Altıntaş’ı kadrosuna kattı

Süper Lig'in ikinci yarısı öncesi takımı güçlendirme çalışmaları yapan Aytemiz Alanyaspor, Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş'a resmi imzayı attırdı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Kasımpaşa'dan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek ile 1.5 yıllık ve Ümraniyespor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş'la da 4.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.



ONLARA GÜVENİYORUZ

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Devre arasına girdiğimiz günden bu güne hem ben hem teknik direktörümüz aynı şeyleri konuştuk. 2 tane transfer planladığımızı ancak mevcut kadrodan ayrılanlar olursa da ona göre transfer yapabileceğimizi söylemiştik. Tercihlerimizi Türk oyunculardan yana kullandık. Zaten yabancı oyuncuya da ihtiyacımız da yok. Ben Mustafa Pektemek'in takıma katkı sağlayacağını ve yeniden Alanya'da iş yapabileceğine inanıyorum. Emircan Altıntaş da bildiğiniz gibi Ümraniyespor'da çıkış yapan bir kardeşimiz. Emircan'ın da burada amaçladığı hedefe daha da yukarılara çıkmayı hedeflediği için kadromuza kattık. Beklentilerimiz yüksek" diye konuştu.



BAŞARILI OLACAĞIZ

Alanyaspor'un yeni transferleri Mustafa Pektemek ve Emircan Altıntaş, Akdeniz ekibine başarı için geldiklerini söyledi. İkili, "İkinci yarıda takıma büyük katkı sağlamak istiyoruz. Sıcak bir aile ortamıyla karşılaştık. Alanyaspor'un başarılı olması için çok çalışacağız. Yeni takımımızla lige damga vurmak istiyoruz. Bunu da başaracağız" dedi.



